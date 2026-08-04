04 août au Burkina : Ibrahim Traoré appelle le peuple à «s'engager sans réserve dans la guerre de libération»

Le 4 août est une date historique majeure au Burkina Faso. Elle marque le début de la Révolution en 1983 sous Thomas Sankara et le changement de nom officiel du pays, l'ancienne Haute-Volta devenant le Burkina Faso (« le pays des hommes intègres ») en 1984 sous l'égide du Conseil national de la révolution. Commémorant cette date, ce mardi 04 août 2026, le Président de la transition, Ibrahim Traoré, a appelé le peuple à «s'engager sans réserve dans la guerre de libération» entamée plusieurs décennies avant par l’un de ses prédécesseurs.



«Aujourd'hui, nous reprenons le flambeau avec la Révolution Progressiste Populaire. Notre devoir et notre engagement sont de consolider les bases de cette Vision pour l'avènement d'une Nation fière, souveraine, forte et résolument tournée vers un développement endogène au profit de ses fils et de ses filles. J'invite donc tous les Burkinabè à s'engager sans réserve dans la guerre de libération que nous menons», a écrit Ibrahim Traoré.



Au pouvoir depuis le 30 septembre 2022 à la suite d'un coup d'État, Ibrahim Traoré, qui prône la souveraineté et la rupture avec l’ancienne puissance coloniale (la France), a aussi rendu «dignement hommage à tous les valeureux devanciers qui ont cru à l'émancipation véritable des Africains et au développement réel de l'Afrique».