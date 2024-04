Et si la réforme économique de l'Etat devait être un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement du Sénégal?

VISION GLOBALE ET JUSTIFICATION



Remettre en cause le dogme de l'État régulateur. Mettre fin à cette hérésie économique inculquée aux intellectuels africains depuis les indépendances leur faisant croire que l'Etat n'est pas créateur d'emplois alors que tous les moyens budgétaires, réglementaires et sécuritaires lui ont été confiés en partant par les anciennes puissances coloniales. Au moment où tout est à construire. Pourtant, ces dites puissances ont utilisé cette capacité de développement qu'est l'État pour bâtir des économies prospères Par ailleurs compte tenu du temps que prendront les réformes nécessaires à la relance d'un secteur privé faible ce changement de cap tactique est nécessaire.



OBJECTIFS :



1 Faire de l'État un instrument efficace de développement

2 Passer de l'État entraineur qui organise et légifère à l'État capitaine qui participe effectivement à l'activité, impulse, oriente et crée.

3 Inaugurer une nouvelle notion d'État stratège "bon père de famille", économe, véridique dans ses statistiques entreprenant et au train de vie réduit



QUELQUES MESURES PHARES



1 Diminuer drastiquement la masse salariale par un programme de départ négocié, d'accompagnement et d'insertion

2 Annuler toutes les mesures de complaisance à incidence financière du régime sortant

3 Contrôler au mieux la qualité de la dépense publique en renforçant l'expertise en matière de choix de projets, en instituant des prix de référence et un meilleur contrôle des procédures d'ententes directes

4 Renégocier l'endettement global du pays sur une période de remboursement plus longue, avec de meilleures conditions pour avoir des marges budgétaires plus importantes

5 Céder les actifs non essentiels

6 Rationaliser les dépenses par la suppression d'institutions budgétivores, non opportunes et inefficaces comme le Conseil Économique Social et Environnemental, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Un nombre de députés réduit payés sur la base d'indemnités de session.

7 Mettre en place un système de contrôle de gestion efficace afin de mieux rationaliser les dépenses de fonctionnement

8 Mettre en oeuvre des programmes efficaces de digitalisation

9 Revoir â la baisse voire annuler une bonne partie des privilèges (caisse noire, véhicules de fonctions multiples, frais de missions notamment à l''extérieur)

10 Transférer les Ministères à caractère économique dans les capitales Régionales

11 Mieux utiliser une Armée disciplinée, bien formée et expérimentée dans les actions de développement;

12 Faire plus contribuer les entreprises qui sont dans des secteurs de rente comme la finance, les télécoms et les mines

13 Renégocier au besoin tous les contrats commerciaux

14 Faire auditer toutes les sociétés publiques et parapubliques. Je reste persuadé que cet Etat Stratège reformé peut permettre au Sénégal de faire des pas de géant.



Magaye GAYE.