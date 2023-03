Etat de santé préoccupant d’Ousmane Sonko : Pastef annonce une plainte pour « tentative d’assassinat contre leur leader »

En marge de la conférence de presse de ce samedi, le bureau politique du Pastef, a informé de l’état de santé d'Ousmane Sonko est dans un état critique. À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye annonce une plainte pour « tentative d’assassinat contre Ousmane Sonko ».



« Tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko et qui ressortirait du gazage dont il a fait l’objet le 16 mars 2023, sera de la responsabilité exclusive du Président Macky Sall et du ministre de l’Intérieur qui donne des ordres sur le terrain », a averti Bassirou Diomaye Faye,



Le président du mouvement des cadres de Pastef, souligne que « ces actes ignobles et barbares contre le Président Ousmane Sonko et certains de ses avocats, feront l’objet de plainte pour tentative d’assassinat et pour atteinte à l’intégrité physique de tous ceux qui en sont victimes».



Bassirou Diomaye indique l’état de santé d’Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant.



« Jusqu’à présent nous les responsables, nous peinons à le voir. Ça signifie que sa situation clinique est extrêmement préoccupante pour nous et les médecins qui sont à son chevet. Voilà pourquoi, le parti est prêt à mettre tous les moyens possibles pour son évacuation à l’étranger pour voir le degré de nocivité du gaz qui lui a été aspergé », a-t-il fait savoir.