Usyk bat Fury et devient le premier champion du monde incontesté des poids lourds depuis 25 ans

Oleksandr Usyk a remporté à la décision partagée le combat au sommet de la catégorie des poids lourds face à Tyson Fury, dans la nuit de samedi à dimanche à Riyad en Arabie saoudite. 'Le Chat' devient ainsi le premier champion du monde incontesté de la catégorie des poids lourds du XXIe siècle.

Usyk ajoute à ses titres WBA, WBO, IBF et IBO remportés en 2021, la ceinture WBC détenue par Fury depuis 2020. Il met également un terme à l'invincibilité du 'Gypsy King', qui présentait un bilan de 35 victoires et 1 nul jusqu'alors. Pour Usyk, qui n'a jamais connu la défaite, le bilan est de 22 victoires en 22 combats.



Le combat que tous les amateurs de boxes attendaient a livré son verdict. Oleksandr Usyk a battu Tyson Fury et devient par la même occasion le premier champion du monde incontesté des poids lourds depuis 25 ans.

Usyk (37 ans, 1m91 et 101,35 kg) accusait un retard de taille et de poids sur Fury (35 ans, 2m06, 118,84 kg). L'Ukrainien a cependant pris le dessus en début de combat sur un Gypsy King très relâché dans les deux premières reprises.

Revenu dans le combat, Fury s'est battu libéré et a déstabilisé son adversaire dans le 6e round qu'il a dominé avec un solide uppercut, notamment. Il n'en fallait pas moins pour qu'Oleksandr Usyk n'augmente le rythme en frappant fort dans les deux reprises suivantes.

Fury titube

C'est au 9e round que les cordes et le gong sont venus à la rescousse du Gypsy King. Titubant après un enchaînement éclair d'Usyk, il a bénéficié de la clémence de l'arbitre et tenu le compte debout avant que la cloche ne lui sauve la mise.

