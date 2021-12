États-Unis: la ville de Washington porte plainte contre des groupes d'extrême droite pour l'assaut du Capitole

La ville de Washington a porté plainte ce mardi contre des groupes d'extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers, et contre une trentaine de leurs responsables, accusés d'avoir «planifié, promu et participé» à l'assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier.



Cette plainte au civil vise «à décourager de futurs actes de violence» et à dédommager les victimes, y compris les agents de police de la capitale américaine. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse son procureur général Karl Racine.