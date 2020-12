États-Unis: le président élu Joe Biden se fait vacciner devant les caméras

« Je suis prêt », dit Joe Biden en remontant sa manche. Devant les caméras et les photographes, le président élu a reçu hier sa première dose du vaccin Pfizer-BioNtech contre le Covid-19. Accompagné de son épouse qui s’est aussi faite vacciner, Joe Biden a longuement discuté avec le médecin qui lui injectait le vaccin la remerciant de tout le travail accompli par le personnel médical.



« Vous êtes des héros et nous vous devons beaucoup », a-t-il déclaré avant de s’adresser aux caméras : « Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. »



Nouvel appel à la prudence

Et alors que les États-Unis font face à une seconde vague meurtrière, Joe Biden a appelé les Américains à respecter les mesures sanitaires, et à éviter de voyager pour les fêtes.



« Ce n’est que le début. C’est une chose d’avoir le vaccin. Mais ça va prendre du temps. Et en attendant, j’espère que les gens vont écouter les experts. Portez un masque, gardez vos distances. C’est très important car nous ne sommes pas encore sortis de tout ça ».



Une fois n’est pas coutume, Joe Biden a également rendu hommage à l’administration actuelle et son opération Warp Speed qui a contribué à l’élaboration du vaccin.