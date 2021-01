États-Unis: récession, crise du Covid-19, les premiers défis de l’équipe de Joe Biden

L’application du nouveau plan d’aide à l’économie sera la mesure prioritaire de Joe Biden dès son entrée en fonction. Un plan de 1900 milliards de dollars pour aider les ménages, les petites entreprises, augmenter les aides alimentaires et accélérer la distribution de vaccins. Pour des millions d’Américains qui ont perdu leur emploi, ce plan va prolonger un certain nombre de prestations chômage fédérales importantes, et les étendre à de nouveaux bénéficiaires qui d’ordinaire n’y ont pas droit.



Reste qu’il faudra faire davantage pour aider les entreprises très affaiblies par la crise sanitaire. L'économie américaine est à la peine, avec un chômage à 7%, le double d'avant la pandémie. Les dernières prévisions tablent sur une chute du PIB américain de 3,4% aux États-Unis, cette année.



Pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’tat, Joe Biden prévoit des hausses d’impôts. Au total, les ménages les plus aisés et les grosses entreprises, devraient payer quatre mille milliards de dollars d'impôts supplémentaires, sur les dix prochaines années. Ces recettes fiscales seront réinvesties, dans les infrastructures, l’éducation et des programmes sociaux, pour aider les ménages pauvres et les classes moyennes.



Une nomination à la SEC qui inquiète Wall Street

Pour piloter cette politique économique, Joe Biden a choisi Janet Yellen à la direction du Trésor, l’équivalent du Ministère de l’Economie et des Finances. Première femme à avoir présidé la Banque centrale américaine, la démocrate Janet Yellen est une personnalité appréciée des milieux d’affaires et à droite. Un atout de taille, car sa première mission sera de mener les négociations du plan de relance, avec les élus américains, pour le compte du gouvernement. Joe Biden a également annoncé la nomination de Wally Adeyemo comme secrétaire adjoint du Trésor. D'origine nigériane, il est considéré comme un expert en politique macroéconomique. Le poste du Budget sera à la charge d’une progressiste Neera Tanden.