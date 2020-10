Etats-Unis: un Américain, talibé Niassène, tué par balle, un des présumés meurtriers arrêté

Mouhamed Abdou Salam dit Dj Dooley, Américain d'origine et Sénégalais d’adoption, a été tué par balle aux Etats-Unis par des malfaiteurs. Le drame a eu lieu dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2020. Un des présumés meurtriers a été arrêté quelques heures après son agression.



Disciple de Cheikh Assane Cissé de Kaolack, Dj Dooley, a passé de longues années au Sénégal où il a appris le Saint Coran à l’Institut Afro-américain d’Imam Hassan Cissé avant de retourner dans son pays natal, aux Etats-Unis.



En plein préparatif pour le Gamou de Médina Baye, Mouhamed a été attaqué devant son domicile par des malfaiteurs. En effet, il revenait des courses lorsque des individus armés se sont jetés sur lui pour lui dérober ses biens. La victime leur a opposé une farouche résistance avant d’être tué par balle, rapporte L'Observateur.



L’enquête ouverte par la police sur la piste des présumés meurtriers a permis de mettre la main sur l’un des présumés meurtriers. La personne arrêtée aurait été blessée par le défunt au cours de l’agression et s'était rendue dans un hôpital pour se faire soigner.



Très célèbre à Kaolack où il a eu à animer une émission musicale à la radio Al Fayda Fm, Mouhamed Abdou Salam, marié à une Sénégalaise et père de deux enfants, sera inhumé samedi prochain à Atlanta.