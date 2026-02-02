Abdou Soulèye Diop : «Il y a beaucoup de choses qu’on peut trouver au Maroc pour la vision Sénégal 2050»

Vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Managing Partner du Cabinet Forvis Mozard, Abdou Soulèye Diop a estimé qu’il «y a beaucoup de choses qu’on peut trouver au Maroc pour la vision Sénégal 2050», au cours d’une interview accordée au quotidien L’Observateur, en marge de la 15e commission mixte de coopération sénégalo-marocaine.



Pour l’expert, dans les domaines de l’agroalimentaire, l’automobile, l’électrique et l’électronique, les deux pays ont «la possibilité d’avoir de la complémentarité», ajoutant que «c’est valable aussi pour l’industrie de l’engrais». Il précise que «l’idée, c’est d’embarquer des entreprises qui peuvent investir dans les secteurs stratégiques pour la vision 20250 du Sénégal».



En poursuivant son développement, Abdou Soulèye Diop rappelle que «les piliers stratégiques de la vision des nouvelles autorités sont l’agriculture et la transformation, la souveraineté industrielle et énergétique». Et pourtant, ajoute-t-il, «ce sont des sujets sur lesquels le Maroc a travaillé et qu’il a réussi».



Dans un autre ordre d'idées, le cadre du cabinet Forvis Mozard croit enfin que la présence au Maroc de l’ancien président Macky Sall «ne devrait pas» impacter négativement les relations bilatérales de ce pays avec le Sénégal. «Le Royaume du Maroc est connu pour cette fidélité dans les relations et qui dépasse le cadre des alternances politiques que les Etats peuvent avoir», conclu-t-il.