Éthiopie: la Croix-Rouge atteint le Tigré où le HCR s’inquiète du sort des réfugiés

Au total, sept camions transportant du matériel médical qsont arrivés ce samedi 12 décembre à Mekele, la capitale tigréenne, plus d'un mois après le déclenchement des hostilités.



Le convoi transportait des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques.



Ces secours sont destinés à l'hôpital Ayder, principal hôpital de Mekele, au Bureau régional de la Santé et à la pharmacie de la Croix-Rouge éthiopienne dans la ville.