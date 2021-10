Éthiopie: le gouvernement reconnait avoir bombardé Mekele, capitale de la province du Tigré

Au moins deux frappes aériennes ont été rapportées, ce lundi matin, par des humanitaires et des médecins de la ville. La première, en bordure de Mekele, a visé une cimenterie. La seconde, en plein cœur de la ville, a ciblé un hôtel parfois utilisé comme quartier général par les leaders des rebelles tigréens du TPLF.



Si le principal hôpital de la ville a recensé trois morts, pour l’instant, c’est surtout le symbole d’un bombardement en zone urbaine qui choque.



« C’est un mensonge total »



De son coté, Addis-Abeba s’est quelque peu emmêlé les pinceaux. « C’est un mensonge total », a d’abord déclaré un porte-parole gouvernemental. Puis dans la soirée, l’agence de presse du gouvernement a fini par reconnaitre les frappes, mais a assuré avoir visé des infrastructures de télécommunications et non des populations civiles.