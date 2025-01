Éthiopie: le président somalien reçu à Addis-Abeba

Dès son arrivée à l'aéroport d'Addis-Abeba, Hassan Sheikh Mohamoud, le président de la Somalie, a été gratifié d'un accueil voulu « chaleureux » par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Les deux hommes se sont ensuite parlés. Le communiqué, publié dans la soirée, « réaffirme que la stabilité de la région requiert une forte coopération, basée sur la confiance et le respect mutuels ».



Il annonce la reprise totale des relations diplomatiques et le retour du personnel respectif dans les deux capitales ainsi qu'une coopération sécuritaire et économique renforcée. À la nuit tombée, le drapeau somalien était projeté sur des bâtiments publics d'Addis-Abeba, et un officiel éthiopien déclarait sur X (anciennement Twitter) : « Le futur de nos deux nations est si entremêlé, que soit, elles flottent ensemble, soit elles coulent ensemble. »



Médiation turque

Cette rencontre intervient précisément un mois après qu'un accord a été trouvé pour mettre fin à une année de crise diplomatique sur fond de possible reconnaissance de l'indépendance de la région sécessioniste du Somaliland en échange de la concession d'un port sur la mer Rouge pour l'Éthiopie. Suite à une médiation turque, les deux pays avaient affirmé leur respect pour la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de l'autre. Ils avaient aussi annoncé de futurs accords commerciaux.



Pendant ce temps le chef de la diplomatie somalienne était, lui, au Caire pour une réunion trilatérale avec ses homologues égyptien et érythréen, en vue d'approfondir la « coopération sécuritaire et la stabilité » dans la corne de l'Afrique.