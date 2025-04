Étudiant sénégalais capturé en Ukraine : ses camarades de l’Université de Bambey lancent un appel pour son rapatriement

L’image d’un homme noir, épuisé et vêtu d’un uniforme militaire russe, interrogé par des soldats ukrainiens, a enflammé les réseaux sociaux hier jeudi. L’individu, visiblement à bout de forces, a déclaré être Sénégalais et avoir étudié en Russie pendant deux ans. Il s'agit de Malick Diop, un ancien étudiant de l’Université Alioune Diop de Bambey, issu de la 8e promotion en ingénierie juridique.



Sur les ondes de la RFM, ses anciens camarades ont lancé un appel pressant aux autorités sénégalaises pour son rapatriement.



« J’avais des contacts avec lui, on se parlait lorsque j’étais une nouvelle bachelière. Il faisait partie de ceux qui m’ont intégré. En plus, il n’est pas le seul, il est parti avec un autre. Donc, il a saisi de l’occasion pour y aller. Il disait qu’il avait des problèmes d’argent et qu’il voulait plus rester là-bas », a témoigné Astou Ndiaye, aujourd’hui en licence 3 d’ingénierie juridique à Bambey.



Moustapha Thiam, ancien président de l’Amicale des étudiants ressortissants de Kaffrine à Bambey, a également confirmé que Malick Diop était son collaborateur en tant qu’adjoint à la commission pédagogique.



« Lorsque j’étais le président de l’Amicale des étudiants ressortissants de la région de Kaffrine à Bambey, il fut même l’adjoint président de la commission pédagogique à l’époque. Il y a de cela deux ans, il était parti en Russie pour poursuivre ses études », a-t-il rappelé sur la RFM.



Face aux risques dont fait face Malick Diop, Astou Ndiaye demande l’intervention des autorités sénégalaises pour sa sécurité et son rapatriement au Sénégal.



« Je sollicite l’aide de l’Etat, du Consulat de l’Ukraine à Dakar enfin qu’il soit bien reconnu comme Sénégalais. C’est un ancien étudiant de l’Université Alioune Diop de Bambey et un habitant de Koungueul », a conclu la jeune étudiante