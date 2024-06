Euro 2024 - Pologne: Lewandowski, blessé, manquera le premier match contre les Pays-Bas

Le capitaine et meilleur buteur de la Pologne Robert Lewandowski manquera le premier match de l'Euro-2024 dimanche contre les Pays-bas en raison d'une blessure à la cuisse, a déclaré mardi le médecin de la Fédération polonaise du football.

"Nous faisons tout pour que Robert puisse jouer le deuxième match contre l'Autriche", a déclaré le docteur Jacek Jaroszewski, dans un communiqué.



La star polonaise s'est blessée lundi lors d'un match de préparation contre la Turquie. Robert Lewandowski est sorti à la 33e minute de la rencontre remportée 2-1 par les Polonais lundi à Varsovie.



L'attaquant de FC Barcelone, âgé de 35 ans, a disputé les trois dernières éditions de l'Euro durant lesquelles il a inscrit quatre buts en onze matches.



Les Polonais sont dans le groupe D avec les Français, les Autrichiens et les Néerlandais et commenceront l'Euro contre ces derniers dimanche (15h00).