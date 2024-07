Euro 2024: la Belgique défie la France, le Portugal sous pression face à la Slovénie

"C’est une nouvelle compétition qui commence." Cette phrase, l’équipe de France en a fait son mantra, avant de rencontrer la Belgique, lundi à 16 heures, dans ce qui constitue l’affiche la plus relevée des huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Didier Deschamps, William Saliba, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga: tour à tour, ceux qui ont pris la parole ces derniers jours l’ont répétée, s’y accrochant comme à une ligne de vie, au sortir d’un premier tour décevant (une seule victoire et deux buts marqués – un contre son camp et un pénalty – en trois matchs), qui a soulevé des doutes sur la capacité des Français à aller loin dans cette compétition.

Mais l’attaque belge n’est pas très en forme non plus. Les Diables rouges n’ont marqué que deux buts contre la Roumanie (2-0) et leur pointe Romelu Lukaku est toujours à sec, après s’être vu annuler trois buts par l’arbitrage vidéo.

Les Belges se retrouvent même en froid avec leurs supporters, qui les ont sifflés après le triste 0-0 contre l’Ukraine qui assurait leur qualification.

Portugal-Slovénie

Champion d’Europe en 2016, le Portugal entamait cet Euro 2024 dans la peau d’un outsider. Et jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont parfaitement assumé leur statut. Les Lusitaniens ont terminé premiers de leur poule avec 2 victoires et 1 défaite anecdotique. Après avoir remporté leur premier match 2-1 contre la République Tchèque, les joueurs de Roberto Martinez ont facilement battu la Turquie sur le score de 3-0.

Lors du dernier match face à la Géorgie, le sélectionneur du Portugal s’est permis de faire tourner pour reposer ses joueurs et donner leurs chances aux remplaçants.

En huitième de finale de ce Championnat d’Europe de football, le Portugal affronte la Slovénie. Troisième de sa poule, la Slovénie a réalisé 3 matchs nuls consécutifs. 1-1 contre le Danemark, 1-1 contre la Serbie puis 0-0 contre l’Angleterre.

Pas de victoire donc, mais des prestations plutôt convaincantes pour ce petit pays de football. La dernière fois que les Slovènes participaient à un Championnat d’Europe remonte à 2000.

C’est au tour de la France! À mi-chemin dans ces huitièmes de finale de l’Euro 2024, les Bleus entrent en scène face à la Belgique ce lundi (16h00 Gmt). C’est l’un des chocs de ce tour. Si les hommes de Didier Deschamps se qualifient, ils rencontreront, en quarts, le vainqueur du match Portugal-Slovénie, second match du jour (19h00 Gmt).