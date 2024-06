Euro 2024 : la France pour retrouver la première place face à la Pologne

Incapable de trouver le chemin des filets en deux sorties à l’Euro 2024, l’équipe de France doit enclencher la marche avant en attaque face à la Pologne pour s’emparer de la première place du groupe D, ce mardi (16h00 GMT), où le retour du capitaine Kylian Mbappé est espéré.



Cette fois, Didier Deschamps ne devrait pas faire tourner pour son troisième match de poules en compétition majeure. Loin d’être assurés de la première place du groupe D, qui pourrait leur offrir un tableau plus clément, après leur match nul 0-0 contre les Pays-Bas, les Bleus doivent impérativement battre la Pologne et faire mieux que les Oranje, qui joueront en parallèle contre l’Autriche (16h00 GMT).



Dans leur quête d’un premier but marqué par leurs soins, les vice-champions du monde 2022 pourraient compter sur le retour de Kylian Mbappé, leur buteur providentiel.



En face, la Pologne, seule formation de l’Euro avec zéro point, pourrait aussi voir son attaquant fétiche débuter la rencontre. Forfait contre les Pays-Bas, puis entré à l’heure de jeu contre l’Autriche, Robert Lewandowski est un atout pour éviter aux Polonais de repartir d’Allemagne bredouilles.



Les Pays-Bas (4 pts), leaders, auront un adversaire plus coriace, l'Autriche ( 3 pts), qui peut les doubler pour prendre la deuxième place qualificative. Avec 4 points, les Oranje sont quasiment sûrs de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.





Programme 3e journée



Groupe D



Mardi 25 juin 2024



16h00 Pays-Bas / Autriche



16h00 France / Pologne