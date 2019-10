Europa League: encore un match nul de Manchester United

Manchester United a urgemment besoin d'améliorer sa manière de jouer sous peine de connaître de très grands problèmes , a encore fait un match nul. En effet, face à l'AZ Alkmaar, les Red Devils ont encore souffert.



La formation hollandaise, qui avait besoin de remporter les trois points pour rester pleinement à la lutte dans son groupe, a commencé la rencontre avec beaucoup d'ambition. Toutefois, les occasions se sont à peine succédés.



Le match a vite été fermé et Manchester United, qui s'était défait d'Astana lors de la première journée du tournoi, semblait ne pas vraiment tenir à gagner trois nouveaux points à l'extérieur pour élargir son avance au classement.



Car Il faut souligner qu'en 90 minutes, les hommes de Solskjaer n'ont pas tiré une seule fois au but. Côté local, les frappes cadrées ont été au nombre de deux.



Lingard eut une belle occasion en fin de rencontre, mais manquait de précision sur sa frappe. Il était alimenté par Mctominay et l'attaquant déclenchait une grande volée sans parvenir à accrocher le cadre.



Dans les dernières minutes, l'AZ Alkmaar acculait à nouveau son adversaire et obtenait plusieurs corners. Mais United tenait bon et réussissait à glaner un point afin de rester en tête de sa poule, en compagnie du Partizan Belgrade.