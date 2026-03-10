Evasion au Camp pénal : Boy Djiné et ses amis condamnés, les gardes pénitentiaires relaxés

Modou Fall alias Boy Djiné, surnommé «l’as de l’évasion», a été condamné à six (06) mois de prison ferme pour le délit d’évasion par la Cour d'appel de Dakar, après son évasion de la prison du Camp pénal, le 30 mai 2021, avec la supposée complicité des gardes pénitentiaires.



La Cour a confirmé la peine dont il a écopé en première instance. En ce qui concerne les gardes pénitentiaires à savoir Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss, elle les a relaxés mais elle a également confirmé la peine requis par le Parquet général contre ses amis, Cheikh Ndiaye et Dame Sy. Le Parquet avait requis trois (03) mois de prison ferme contre eux.



Pour rappel, devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, Boy Djiné avait déclaré qu'il s'est bel et bien échappé de prison, mais que personne ne l’avait aidé à s’évader. Il avait soutenu que « les grilles sciées ont été faites par un détenu qui purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité et qui est en état de démence ». Ce dernier avait aussi l’intention de s’évader. Par ailleurs, il avait avoué qu’à sa sortie, c’est son ami Cheikh Ndiaye qui l’avait aidé à acquérir le portable pour faire l'interview avec le journaliste Khalifa Diakhaté de Emedia.



Interrogé, Cheikh Ndiaye avait soutenu qu'il ignorait le projet d'évasion de Boy Djiné. Contestant toute implication dans cette histoire, le garde pénitentiaire Djibril Ciss a révélé qu'il ignorait la manière dont Boy Djiné s'y est pris pour s'évader. Il précisait que le bruit de l'aspirateur de chaleur les empêchait d'entendre tout autre bruit. Son collègue Djibril Ciss avait lui aussi nié les faits.