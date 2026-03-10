Sénégal: Abdou Diouf Junior, journaliste spécialisé dans la presse extractive, est décédé

Le secteur de la presse est en deuil. Abdou Diouf Junior, figure montante du journalisme spécialisé, est décédé. L’annonce a été faite ce matin, 10 mars 2026. Reconnu pour sa rigueur et son intégrité, Abdou Diouf Junior s'était imposé comme une référence sur les questions stratégiques du secteur extractif. Ancien journaliste à la RFM, où il produisait et animait l'émission spécialisée ECOREX (Économie sur les Ressources Extractives), il avait su vulgariser avec brio les enjeux complexes du pétrole, du gaz et des mines.



Au-delà de son micro, le diplômé du CESTI était un acteur engagé pour la bonne gouvernance en tant que Président de l'Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l'Environnement (AJTREPE). Ses compétences l'avaient conduit au cœur de l'État, où il occupait jusqu'à son décès le poste de Coordonnateur de la Communication du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.



L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion au sein de la corporation. Ibrahima Lissa Faye, Directeur Général de PressAfrik, a tenu à saluer la mémoire d'un « jeune journaliste correct, respectueux et talentueux ».



Dans un message empreint d'émotion, le patron de presse a présenté ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, au ministre Birame Souleye Diop, ainsi qu'à l'ensemble de ses confrères et consœurs. Une pensée particulière a été adressée à son épouse et à ses enfants.