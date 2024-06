Examen CFEE et entrée en sixième : Fatick 2000 candidats composent sans extraits de naissance

Les services du ministère de l'éducation en avaient fait l'annonce. Cette année tous les candidats au CFEE et à l'entrée en sixième sont autorisés à passer leurs examens sans états civils. Une décision bien accueillie par beaucoup de parents dont les enfants ont du mal à disposer ce fameux sésame.



Dans tout le pays se posait bien des années cette lancinante question sur le sort à réserver à ces enfants en classe d'examen mais ne disposant pas des papiers d'état civil. Cette année la région de Fatick semble battre le record. Car ils sont plus de 2000 candidats à passer leurs examens. Ces candidats sont répartis entre les inspections d'éducation et de formation (IEF) de Diofior, Gossas, Fatick et Foundiougne.



La résolution de ce problème est bien saluée même par les autorités de la région en premier la gouverneure, Seynabou Guèye. Au total, la région de Fatick compte 18769 candidats.