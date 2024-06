Examen CFEE et entrée en sixième : Ziguinchor présente 16 210 candidats

Demain, mardi 25 juin marque le démarrage des examens de fin d'études pour l'élémentaire. Dans tout le pays, les potaches vont concourir pour obtenir leur premier diplôme scolaire et franchir un autre palier dans leur cursus. La région de Ziguinchor n'est pas en reste dans ces préparatifs aux examens. Au total 16 210 candidats sont répertoriés. Ils sont répartis entre les quatre (04) inspections d'éducation et de formation de la région (IEF). D'après l'inspection d'académie de la ville 149 centres d'examens sont prêts pour accueillir tous les candidats.



Les IEF de Bignona et Oussouye font partie de ce lot de candidats présenté par la région de Ziguinchor. L'IEF de Bignona regroupe 7 642 candidats (respectivement 3951 et 3691 élèves) répartis dans 73 centres. Tandis que celle d'Oussouye totalise 1436 candidats.