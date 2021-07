Examen du Baccalauréat 2021: 153.727 candidats inscrits dont 53,77% des filles.

Les épreuves écrites du baccalauréat 2021 ont démarré ce jeudi sur toute l’étendue du territoire. Au total 153.727 candidats dont 53,77% filles sont attendus à l’appel aujourd’hui. Ils sont repartis dans 370 centres principaux et 80 centres secondaires.

Joint au téléphone mercredi par le journal « Le Soleil », le Directeur de l’Office du Bac le Pr Sossé Ndiaye a informé que, cette année, le nombre des inscrits a augmenté de 2.203 candidats par rapport à l’année dernière. Les centres abritent au total 470 jurys, 9.500 correcteurs et près de 16.000 enseignants mobilisés pour la surveillance.



L’académie de Thiès compte le plus grand nombre de candidats (26.679) puis, l’académie de Pikine Guédiawaye avec 21.408 candidats. Dakar occupe la 3e position avec 17.555 candidats. Comme à l’accoutumé, la région de Pikine présente le plus petit nombre de candidats à cet examen avec seulement 1.382 inscrits indique le Pr Sossé Ndiaye. Elle est suivie de la région de Kaffrine avec 2956 candidats.



L’Office du Bac a rappelé que, dans ce contexte encore marqué par la pandémie de Covid 19, qui exige le respect strict des mesures barrières dans les centres d’examen, la proclamation des résultats se fera, comme en 2020 sous deux formes : à travers la méthode traditionnelle de l’affichage et par messagerie téléphonique(sms) à partir d’un numéro de téléphone que le candidat aura présenté à l’académie et à l’Office du Bac.