Examen du projet de loi de finances : la commission des finances de l'Assemblée nationale rejette le budget de 303,7 milliards de FCFA du MESRI

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a rejeté à la majorité l'ensemble des projets de budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ce dimanche 8 novembre 2026. La décision des parlementaires intervient au terme de la séance d'examen entamée dans la matinée.



Les parlementaires de la commission élargie ont écouté l'exposé du ministre Boubacar Camara portant sur les orientations budgétaires de son département. Les prévisions présentées fixent les crédits de paiement à 303,7 milliards de FCFA, contre une enveloppe de 301 milliards de FCFA inscrite dans la loi de finances initiale de 2026. Les autorisations d’engagement ressortent à 344,6 milliards de FCFA afin d'intégrer les engagements pluriannuels souscrits auprès des partenaires pour l'érection des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel.



Les interventions des membres de la commission ont mis en avant des incohérences relevées dans les séries statistiques ainsi que des doutes quant à la sincérité des prévisions transmises par la tutelle. La majorité des députés présents ont exprimé un vote défavorable au texte à la clôture des discussions en commission.