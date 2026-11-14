Emploi des diplômés en droit : l’État envisage de nouvelles pistes pour faciliter leur insertion

La première promotion du système LMD de la Faculté des sciences juridiques et politiques a plaidé pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés en droit. Lors d’une conférence organisée ce samedi 14 novembre 2026 autour du thème « Avenir des métiers du droit : enjeux, opportunités et adaptations », les ministres de la Justice, Me Moussa Sarr, et de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, parrain de la promotion, ont évoqué les défis liés à l’accès aux professions juridiques et judiciaires.



Face aux difficultés rencontrées par les diplômés pour intégrer certaines professions, notamment celles d’avocat, de notaire ou d’huissier, le ministre de la Justice a reconnu la nécessité d’élargir les possibilités d’accès à ces métiers.



« Il y a une demande de plus en plus pressante de plusieurs jeunes, des centaines voire des milliers aujourd'hui diplômés en droit qui souhaitent accéder à certaines professions juridiques et judiciaires », a déclaré Me Moussa Sarr. Il a toutefois rappelé que ces professions ne pouvaient pas absorber tous les diplômés, tout en soulignant les efforts déjà engagés pour faciliter leur recrutement.



À ce titre, il a indiqué que 79 élèves avocats avaient été recrutés cette année, une première dans l’histoire du barreau sénégalais, qui comptait environ 500 avocats.



Le ministre a également insisté sur la nécessité d’adapter les formations universitaires aux exigences du monde professionnel. Il a notamment préconisé le renforcement de l’enseignement de l’anglais et de l’informatique, ainsi que l’intégration de nouvelles spécialités comme le droit de l’énergie, des matières premières, du pétrole et du sport.



« Il faudrait que la formation des jeunes juristes soit de plus en plus adaptée aux exigences du monde moderne », a-t-il soutenu, estimant que la maîtrise de l’anglais et des outils numériques renforcerait la compétitivité des futurs professionnels du droit.



Me Moussa Sarr a par ailleurs évoqué la nécessité d’encourager l’installation des professionnels du droit dans les régions. Il a proposé un renforcement du fonds d’accès à la justice pour faciliter leur implantation à l’intérieur du pays et permettre aux populations de bénéficier de conseils juridiques compétents.



Concernant la proposition de création d’un corps d’experts juristes, le ministre a indiqué que l’État restait ouvert à son examen. Il a annoncé que les recommandations issues des échanges seraient étudiées, avec la possibilité d’effectuer une mission d’immersion en Côte d’Ivoire afin de s’inspirer de l’expérience de ce pays.



De son côté, le ministre de l’Intérieur et parrain de la promotion, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exhorté les jeunes diplômés à faire preuve de patience, de détermination et de confiance dans leur parcours professionnel. Il les a encouragés à persévérer malgré les obstacles. « À force d’efforts, vous allez y arriver. La réussite demande des efforts », a-t-il déclaré, en mettant en avant la valeur du travail et l’importance des compétences transversales.



Il a également insisté sur la maîtrise de l’anglais et de l’informatique, qu’il a présentée comme un atout majeur pour les juristes souhaitant évoluer dans les négociations et les contrats internationaux.



Enfin, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué les initiatives visant à humaniser la justice, notamment l’amélioration des conditions de garde à vue dans les commissariats et la modernisation des pratiques des forces de l’ordre. Il a aussi invité les jeunes juristes à rester à l’écoute de leurs aînés et à s’inspirer de l’expérience des avocats, notaires et huissiers pour mieux construire leur carrière.