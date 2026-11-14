Projet « Baluo Banko » : Sédhiou mise sur le manioc pour dynamiser son économie

Le Conseil départemental de Sédhiou a officiellement lancé un plan alimentaire territorial axé sur la valorisation de la filière manioc dans les communes d'Oudoucar, de Djirédji, de Samé-Kanta et de Marsassoum.



Selon l'APS, ce programme s'inscrit dans le cadre du projet « Baluo Banko » (terre nourricière), mené en partenariat avec les chambres d'agriculture de Saône-et-Loire (France) et la Chambre de commerce et d'industrie locale.



L'initiative ambitionne de dynamiser la production, la transformation et la commercialisation de ce produit local tout en consolidant la coopération intercommunale dans la région du Pakao.



Selon le vice-président du Conseil départemental, Ousmane Diaité, relayé par l'APS, ce programme constitue « un levier important pour promouvoir les produits locaux, renforcer les capacités des jeunes et des femmes et favoriser leur participation au développement économique et social du territoire ». Il a également souligné « la nécessité de mieux faire connaître les qualités nutritionnelles du manioc » pour encourager sa consommation par la jeune génération.



De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Moussa Souané, a réaffirmé, « l’engagement de son institution à accompagner les initiatives susceptibles de stimuler le développement économique et social des populations du Pakao ».



À travers ce projet, les partenaires entendent bâtir un système alimentaire territorial durable et fondé sur les ressources du terroir.