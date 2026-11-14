Météo Sénégal : l’Anacim annonce de la chaleur et ciel dégagé pour le week-end du 14 au 15 novembre

Le ciel sera généralement dégagé sur l'ensemble du territoire sénégalais pour les prochaines 24 heures, selon les prévisions de Météo Sénégal publiées ce samedi 14 novembre. Toutefois, quelques voiles nuageux pourraient traverser certaines localités à partir de dimanche matin.



Les températures seront élevées, particulièrement à l'intérieur du pays, avec des maximales comprises entre 37 et 42 °C. À Dakar, le thermomètre affichera environ 32 °C. Le temps restera globalement chaud et sec sur l'ensemble du pays.



Météo Sénégal conseille de «s'hydrater régulièrement et d'éviter les expositions prolongées au soleil aux heures les plus chaudes pour éviter les désagréments liés à la chaleur».