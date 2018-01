Exclusif !!! "L'armée est entrée dans le village de Boffa hier soir - ce qu’elle a fait là bas..."

Est-ce que votre enquête avance au niveau du maquis ?



Bien entendu



Des pistes, des noms...



Je ne sais rien pour le moment car je ne suis pas dans la commission



Et si votre enquête débouche sur des membres du Mfdc, quel sera votre attitude ? Seront-ils livrés à l'armée ou vous prévoyez une punition en interne ?



Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je ne suis qu'un chargé de mission. De toute façon elle (l’enquête) sera publiée. Et c'est ce que je crois



Vous êtes un proche de César Atoute Badiate et certains observateurs l'ont pointé du doigt après le massacre. Est-ce que vous pouvez nous dire le sentiment qui l'anime aujourd'hui par rapport aux événements de Boffa ?



Je l'ai dit et redis. Vous ne pouvez pas continuer à me poser les mêmes questions



On veut juste connaître son sentiment par rapport à tout ça, c'est important..



Je ne suis pas son porte-parole. Mais comme je l'ai dit à certains de vos confrères, tous le commandants (du Mfdc) ont condamné l'attaque de Boffa. Et moi personnellement, dans toutes les fois que je me suis entretenu avec le commandant (Cesar Atoute Badiate), il s'est toujours soucié de la santé et du bien-être des populations. Il m'a récemment confié qu'il ne voulait pas avoir à aller comparaître devant le Tribunal pénal international. Ce qui veut dire qu'il se démarque des crimes de ce genre.