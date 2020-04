Exclusif !!! Une lumière venue de Thiès dans la lutte contre Covid-19: quatre enseignants chercheurs de l'EPT conçoivent un Respirateur Artificiel

Capacité de production de plusieurs dizaines de respirateurs par jour à 40 000 F CFA l'unité



Il faut noter que l’appareil réalisé est un appareil d’urgence pour régler un problème urgent. Il est donc perfectible à bien des niveaux. Dans le court terme, ce projet permettrait de répondre à une demande d’urgence sanitaire et dans le long terme, il permettra d’équiper nos hôpitaux pour pallier le manque de matériels dans les unités de soins intensifs. "Si nous avons les financements et la main d'oeuvre requis, nous pourrons produire des dizaines de machine de ce type par jour", affirme le Docteur Ibrahima Gueye à PressAfrik.Selon l'enseignant chercheur à l'Ecole Polytechnique de Thiès, le prototype terminé à ce jour a pris encompte beaucoup de recommandations de médecins et de techniciens d’appareils sanitaires. "Toutefois, il reste une validation finale du projet par un corps médical habilité. Nous lançons un appel pour cette étape ultime. Nous lançons également un appel à la communauté scientifique pour toute contribution pouvant aider à améliorer cet appareil", dit-il.Sur le niveau de risque, il indique que l'avis des médecins est indispensable à l'évaluation scientifique de ladite machine. "Le niveau de risque est vraiment minime sur les malades. Mais ce qui est rigoureux, c'est que le médecin regarde et vous dise, 'ça il faut changer etc.' Une deuxième chose, c'est que nos hôpitaux ont leurs spécificités, que les médecins qui y travaillent connaissent mieux que quiconque. Eux, ils pourront, en fonction de leur expérience et compétence dire ce qu'il faut améliorer. C'est indispensable".Dans le document qui explique les composantes de la machine qui pourrait aider le Docteur Seydi et son équipe à contenir l'épidémie s'il y des cas graves, le Professeur Gueye et ses co-chercheurs informent: "Le respirateur artificiel a deux composantes principales: – une composante à usage unique et – une composante à usages multiple.La composante à usage unique est composée d’une valve, d’un capteur de pression relié à un switch et d’un masque de respiration pour le patient.La composante à usages multiple est composée d’un moteur, d’un régulateur de vitesse relié au moteur, d’un ventilateur le tout contrôlé par un microcontroleur"."Nous sommes des enseignants-chercheurs. Nous sommes sous la hiérarchie du ministère de l'Enseignement supérieur. Il la Direction de la Recherche avec qui on travaille directement. On leur a soumis ça. Eux, ils sont en train de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont supporté les coûts des équipements qu'on a acheté pour en arriver là", a déclaré le Professeur Gueye. Qui comprend que les autorités sanitaires sont débordées dans une pareille situation...En attendant la validation de ce prototype révolutionnaire, heureux de constater des chercheurs qui trouvent existent au Sénégal. Pour rappel, cette semaine, l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar a créé son propre gel hydroalcoolique pour participer à la lutte contre le Covid-19 au Sénégal.