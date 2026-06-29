Exclusion d'Abdou Mbow : Me Aïssata Tall Sall dénonce « une violation de l'inviolabilité de l'hémicycle »

La présidente du groupe parlementaire de l'opposition Takku Wallu Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, a dénoncé l'expulsion du député Abdou Mbow par les gendarmes lors de la séance plénière consacrée, ce lundi, à l'examen de la proposition de révision constitutionnelle initiée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes (majorité).



Selon Me Aïssata Tall Sall, Abdou Mbow n'a fait qu'exercer un droit reconnu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en demandant la parole. « Quand Abdou Mbow, avec beaucoup de courtoisie, dans le respect du règlement intérieur, sans aucune violence, a demandé à exercer son droit, on lui a répondu par la violence. D'abord par nos propres collègues du Pastef. Ensuite, par le président Ousmane Sonko lui-même », a-t-elle déclaré.



Me Sall a estimé que le recours aux forces de l'ordre à l'intérieur de l'hémicycle constitue une ligne rouge. « Nous dénonçons cela. Ce qui est inadmissible, c'est de mettre des gendarmes dans l'hémicycle. Nous savons ce que cela peut coûter à un pays, ce que cela peut coûter à sa démocratie », a-t-elle affirmé.



Me Aïssata Tall Sall a par ailleurs révélé que son groupe avait volontairement demandé à Abdou Mbow de rester à son siège afin de pousser les autorités parlementaires à assumer leur décision.



« Nous avons demandé délibérément à Abdou Mbow, seul face aux députés du Pastef, seul face aux gendarmes, de rester jusqu'à ce que les gendarmes entrent dans l'hémicycle et violent l'inviolabilité de l'hémicycle », a-t-elle expliqué, ajoutant que « C'est ce que nous cherchions quand nous avons compris que Ousmane Sonko était en train de vouloir nous imposer sa volonté. Voilà pourquoi nous avons résisté et nous allons continuer à le faire. »



S'agissant de la proposition de révision constitutionnelle, la députée a estimé que ce texte n'a aucune chance d'aboutir. « Cette loi-là, ils veulent la voter, qu'ils la votent, elle n'ira nulle part », a-t-elle lancé.

Selon elle, le texte est adopté dans un climat incompatible avec un débat démocratique apaisé. « Elle n'ira nulle part parce que c'est une faction qui est en train de la voter. Quand on vote dans la friction, dans le bruit, dans le chaos, dans la faction et dans le fracas, cela n'ira nulle part. La loi sera retoquée », a-t-elle insisté.



La présidente du groupe Takku Wallu Sénégal a, par ailleurs, accusé la majorité parlementaire de manquer de respect envers les Sénégalais. « Ils pensent que leur mandat est un amusement. Nous, nous prenons notre mandat au sérieux parce que nous respectons le peuple. Ils ne respectent pas le peuple », a-t-elle déclaré, avant de se moquer de la majorité de Pastef. « Ils disent une majorité Pastef. Oui, mais une majorité "Pastèque" : gros dehors et rien à l'intérieur », a-t-elle ironisé.