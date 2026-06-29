Révision de la Constitution : Sonko ordonne l’évacuation manu militari du député Abdou Mbow de l’hémicycle

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a ordonné ce lundi 29 juin l’évacuation manu militari de l’hémicycle du député d’opposition Abdou Mbow, qu’il accuse d’avoir perturbé la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution.



A l’origine de cette affaire, dès l’ouverture de la séance plénière, le député du groupe Takku Wallu Sénégal a proposé une motion pour inviter la majorité parlementaire du parti Pastef «à suspendre l'examen» la révision de la Constitution, au profit d’une large concertation. Sans surprise, le parti d’Ousmane Sonko, largement majoritaire (130/165 députés), a rejeté la motion. Pour protester, le député Abdou Mbow a refusé de quitter le pupitre, malgré de nombreux rappels à l’ordre du président de l’Institution.



Face à «l’entêtement» de l’opposant, des députés de Pastef ont d’abord essayé de le soustraire du pupitre, avant que Sonko ne les demande de rejoindre leurs places. Une dizaine de minutes plus tard, des policiers en uniforme ont évacué manu militari le député, sous les acclamations de la majorité parlementaire.



Quand Sonko recadre les députés du groupe Pastef



Après l’évacuation du député, Sonko a affirmé que sous sa présidence, «aucun député ne pourra imposer» ses règles, rappelant que le règlement intérieur sera la boussole de tous les membres de l’Institution.



Sonko a néanmoins recadré les membres de son groupe parlementaire (Pastef). Il les accuse d’avoir «violé les consignes» du groupe en essayant de faire évacuer un député de l’opposition, rappelant que ces prérogatives appartiennent à la police de l’hémicycle, sous la conduite de son président.



«Aux députés du groupe parlementaire Pastef, des consignes ont été données et vous les avez violées. On ne relève pas un député. Le président de l’Assemblée nationale (sous une réquisition) et les policiers font ce travail. C’est déplorable que des députés de Pastef se soient déplacés pour régler ce problème eux même. Un parti doit avoir une discipline», a fustigé Sonko.