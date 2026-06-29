Meurtre à Mbacké : le présumé auteur arrêté à Koungheul, 12 proches de la victime interpellés pour « détention de drogue »

Le Commissariat urbain de Mbacké a annoncé, le 28 juin 2026, l'interpellation du principal suspect dans le meurtre d'un jeune homme survenu dans la nuit du 27 au 28 juin au quartier Diamaguène. Le mis en cause a été arrêté à Koungheul alors qu'il tentait de prendre la fuite, tandis que douze proches de la victime ont été placés en garde à vue dans une affaire distincte liée à la détention de stupéfiants.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les investigations menées par les policiers ont permis de localiser rapidement le suspect devant le district sanitaire de Koungheul. Alors qu'il cherchait à quitter le territoire national, il aurait finalement communiqué lui-même sa position exacte aux enquêteurs, facilitant ainsi son interpellation.



Cette arrestation est intervenue quelques heures après une vaste opération de police menée vers 15h30 au quartier Diamaguène, sous la supervision du chef de service du commissariat. Les forces de l'ordre y ont interpellé douze individus, présentés comme des amis et compagnons de la victime, qui s'étaient réunis près du domicile mortuaire en attendant le retour du corps pour les funérailles.



Lors de la fouille, les policiers ont découvert huit cornets de chanvre indien, quatre joints déjà entamés ainsi qu'une soixantaine de comprimés d'ecstasy de différentes formes et couleurs, connus localement sous les appellations de « Volets » ou « Souss ». Un paquet vide de cigarettes et des allumettes ont également été saisis. Les douze personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour « détention et usage collectif de stupéfiants ».



Transféré au commissariat de Mbacké aux alentours de 23 heures, le principal suspect du meurtre aurait reconnu, lors d'un premier interrogatoire, avoir porté le coup de couteau mortel à la victime. Pour expliquer son geste, il a déclaré avoir agi à la suite d'une altercation survenue plus tôt dans la journée, affirmant que la victime, qu'il présente comme un ami, le menaçait de mort. Il est actuellement placé en garde à vue pour « meurtre ».



Le corps de la victime se trouve actuellement à l'hôpital Dianatoul Mahwa. Il doit être transféré dans la soirée du 29 juin vers l'Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGGY) de Grand Yoff, à Dakar, où une autopsie est prévue dans la matinée du 30 juin 2026 afin de déterminer avec précision les circonstances du décès.



L'enquête se poursuit selon le communiqué de la police.