Allemagne: plusieurs morts après des coups de feu à Stade dans le nord du pays, selon la police

Plusieurs personnes ont été tuées par balles ce lundi 29 juin dans une ville du nord de l'Allemagne et un auteur présumé a été arrêté. C'est ce qu'a confirmé un porte-parole de la police locale à l'AFP. La police de Stade, une ville de 50 000 habitants près de Hambourg, n'a pas donné de bilan précis des victimes. Les circonstances de la fusillade n'ont pas été précisées non plus pour l'heure.



Selon le quotidien allemand Bild, s'appuyant aussi sur des médias locaux, les faits se sont produits dans un centre de jeunes et auraient fait cinq morts. La police a aussi indiqué qu'un suspect de sexe masculin avait été interpellé. Sur WhatsApp et sur X, la police confirme « une importante opération de police en cours » dans le centre-ville de Stade et appelle la population à éviter le secteur concerné.