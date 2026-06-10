Exercice illégal de la profession : Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal traque les cabinets étrangers

L'Ordre des Avocats du Sénégal a publié un communiqué pour dénoncer l'installation anarchique et illégale de plusieurs cabinets d'avocats étrangers au Sénégal, particulièrement à Dakar. Le Conseil de l'Ordre souligne que ces implantations se font au mépris total des règles déontologiques et des textes en vigueur, notamment les règlements communautaires de l'UEMOA et la loi nationale de 1984 portant création de l'Ordre.







Le barreau rappelle que seuls les avocats inscrits dans un barreau d'un État membre de l'UEMOA sont habilités à s'établir au Sénégal, sous réserve d'une décision d'autorisation du Conseil de l'Ordre d'accueil. « Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, aucun avocat inscrit à un barreau extérieur à l'espace UEMOA ou cabinet d'avocat basé en dehors de cet espace n'a été habilité à s'installer au Sénégal », précise le communiqué.







Face à ce qu'il qualifie d'infraction d'exercice illégal de la profession, le Conseil de l'Ordre a adopté une résolution ferme. « Profondément préoccupé par cette situation, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal a pris une résolution par laquelle, mandat a été donné au Bâtonnier d'engager toutes les actions requises, y compris des poursuites judiciaires pour exercice illégal de la profession d'avocat, contre les auteurs et complices de ces agissements », préviennent les membres du barreau. L'organisation réaffirme ainsi son engagement à combattre toute forme d'atteinte aux règles de la profession pour préserver l'État de droit.

