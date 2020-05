Expiration du mandat du président de la Cour suprême, Badio Camara : ça grogne dans la magistrature

Ça sent le roussi dans la magistrature. Des magistrats sont en grognes. Ils exigent la tenue, dans les plus brefs délais, du Conseil supérieur de la magistrature et le départ du premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara.



Selon L’As qui donne l’information dans son édition de ce lundi, le mandat de ce dernier a expiré depuis le 8 février dernier, jour de ses 60 ans. Mais en l’absence d’un Conseil supérieur de la magistrature, il est toujours à son poste.



Le quotidien d'informer que Badio Camara est enthousiaste comme au premier jour. Un comportement qui pousse certains de ses collègues à douter de lui et à le soupçonner de manœuvrer pour obtenir une prolongation en vertu des pouvoirs de marque dévolu au chef de l'Etat par la loi d’habilitation récemment votée pour permettre au président Macky Sall de faire face au coronavirus.



D’après des sources du journal, d’autres, au sein du temple de Thémis, veulent changer de cap ou rêvent d’une promotion.