Explosion mortelle d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé: Macky Sall présente ses condoléances aux familles éplorées

Présentement à New York pour les besoins de la 78e session de l’assemblée générale des Nations unies, le Président Macky Sall a réagi suite à l’explosion d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul Derklé qui a fait cinq (5) morts et fait plusieurs blessés. Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes.



« J’exprime ma compassion suite à l’explosion d’une bonbonne de gaz butane à Dieuppeul-Derklé. Je présente mes condoléances émues aux familles des 5 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a-t-il écrit sur le réseau social X (anciennement Twitter).