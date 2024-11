Exposition de la statue de Lat Dior : le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, attendu à Thiès le 12 décembre

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Thiès le 12 décembre prochain pour l’inauguration d’une statue réalisée par la municipalité en hommage au héros national Lat Dior. L'information a été donnée par le maire de Thiès, Babacar Diop, lors d'une réunion de coordination et d'information, qui s'est tenue dans la salle de délibération de l’institution municipale.



« Le Chef de l'État dévoilera la statue de Lat Dior et de son cheval Malaw, en bronze, réalisée par la mairie pour immortaliser notre héros national, dont l'anniversaire de la mort a été célébré le 27 octobre dernier », a indiqué l’édile.



La statue représentant Lat Dior et son cheval Malaw sera installée dans le petit jardin situé entre la Place Agora et l'Auditorium. Cette initiative a été saluée par les membres du Conseil municipal, qui y voient une parfaite illustration du concept de Jubb, Jubbal, Jubbanti.