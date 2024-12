Extradition de Dora Gaye au Sénégal : la maladie, le médecin italien et le rapport médical

L’homme d’affaires, Papa Dora Gaye, arrêté par Interpol puis placé sous contrôle judiciaire à Paris, est en attente de son extradition vers le Sénégal. Mais la procédure pourrait être compromise par les éléments de preuve dont détiennent ses avocats qui plaident en faveur de raisons humanitaires. Des motifs qui avaient déjà convaincu le juge du 3e cabinet d’instruction près le tribunal de grande instance de Dakar.



Selon L’Observateur, l’homme d’affaires, malgré son sourire affiché, souffre d’une pathologie jugée incompatible avec la détention. L’administrateur de société est suivi par le réputé gastro-entérologue italien G.Bersani, dont le rapport médical avait servi d’argument pour obtenir sa liberté. Il se rend, d’ailleurs, régulièrement en Italie pour des soins.



Le journal d’informer que Me Seydou Diagne et ses confrères, qui se rendront bientôt à Paris pour l’examen au fond de l’extradition, comptent plaider cette cause pour empêcher son retour au Sénégal.



A rappeler que Dora Gaye avait violé son contrôle judiciaire en passant par la Guinée-Bissau avant de se réfugier à Paris, a été arrêté lundi dernier, aux alentours de 19 heures, sur les Champs-Elysées par la Direction de la police judiciaire.