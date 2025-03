FA Cup : Ismaïla Sarr inscrit son neuvième but de la saison et file en demi-finale

Après des prestations décevantes avec l’équipe nationale du Sénégal lors des 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Ismaïla Sarr s’est illustré avec Crystal Palace. Titulaire ce samedi en quart de finale de la FA Cup face à Fulham, l’ailier sénégalais a marqué son neuvième but de la saison en reprenant de la tête un superbe centre d’Eberechi Eze à la 38e minute.



Les Eagles ont dominé leur voisin londonien (3-0) grâce également à des réalisations d’Eze (34e) et Nketiah (74e). Grâce à ce succès à Craven Cottage, Crystal Palace décroche son ticket pour les demi-finales à Wembley, avec l’opportunité de viser une troisième finale de FA Cup après celles de 1990 et 2016.