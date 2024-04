FA Cup : Manchester City s’impose face à Chelsea et file en finale

Manchester City a battu Chelsea grâce à un but tardif de Bernardo Silva (1-0), ce samedi 20 avril à Wembley, en demi-finale de la Coupe d’Angleterre. Les joueurs de Pep Guardiola retrouveront Coventry (D2) ou Manchester United en finale.



Le tenant du titre Manchester City s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Angleterre aux dépens de Chelsea (1-0) grâce à un but inscrit tardivement par Bernardo Silva, ce samedi 20 avril en demi-finale à Wembley.



Les Cityzens, peu inspirés dans le jeu, ont néanmoins réussi à faire la différence sur une frappe de l’attaquant portugais déviée dans son but par le défenseur Marc Cucurella (1-0, 84’).



Première défaite depuis février pour Chelsea

Ils défendront leur couronne en finale de la « Cup », la plus vieille compétition de football de clubs, le 25 mai contre le vainqueur de l’autre demi-finale opposant dimanche Coventry (D2) et Manchester United.



Manchester City, leader de la Premier League avant le week-end, s’est remis dans le sens de la marche trois jours après son élimination aux tirs au but en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.



À l’inverse, Chelsea subit sa première défaite depuis son échec, fin février, en finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool (1-0 après prolongation) et doit se reconcentrer sur le championnat, son dernier espoir de qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.





