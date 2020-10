FC Barcelone: Coutinho blessé

Sale week-end pour le Barça. Le milieu offensif international brésilien du FC Barcelone Philippe Coutinho (28 ans, 62 sélections) a été victime d'une blessure au "biceps fémoral de la cuisse gauche", a annoncé le club catalan dimanche dans un communiqué.

"Les examens médicaux réalisés dimanche matin sur le joueur Philippe Coutinho ont révélé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution", a indiqué le Barça dans un communiqué diffusé dimanche à la mi-journée.



Une chance pour Griezmann?

Le Brésilien, qui a disputé l'intégralité du clasico perdu 3-1 par le Barça face au Real Madrid samedi au Camp Nou, pourrait être absent pour le choc du Barça face à la Juventus Turin, mercredi (20h en direct sur RMC Sport) pour la 2e journée de Ligue des champions.



Revenu en Catalogne cet été après un prêt d'un an au Bayern Munich, Coutinho a participé à six rencontres (cinq en Liga et une en Ligue des champions mardi face à Ferencvaros) depuis le début de saison, et a marqué deux buts. Sa blessure pourrait faire les affaires d'un certain Antoine Griezmann. Le Français n'a pas été titularisé par Ronald Koeman lors des deux dernières rencontres, et notamment samedi lors du Clasico.



RMC Sport