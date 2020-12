FC Barcelone : Ronald Koeman répond à Lionel Messi

« Avec Koeman, on a du sérieux, on a une idée de ce qu'il veut faire et de ce qu'il prétend, pour l'équipe et le club. Ce fut un choix réussi, il fait les choses très bien, c'est difficile car il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes mais l'équipe grandit peu à peu ». Dans un long entretien accordé à la chaîne La Sexta où il a évoqué de nombreux sujets, Lionel Messi a eu quelques mots doux pour son entraîneur, Ronald Koeman. Déjà critiqué par certains fans à cause de choix d'hommes qui ne convainquent pas tout le monde, pour son fameux double-pivot ou pour sa tendance à trop changer ses compositions d'un match à l'autre, l'ancien d'Everton s'est en tout cas mis son meilleur joueur dans la poche.





Et forcément, en conférence de presse avant ce match de Liga face à Eibar (19h15 mardi, à suivre en direct sur Foot Mercato), Ronald Koeman a longuement été interrogé sur les propos du numéro 10 de la veille. Ce dernier a notamment expliqué qu'il prendra une décision pour son avenir en fin de saison. « Je ne l'ai pas vue en direct mais j'ai vu ce qui est sorti dans la presse. C'est parfait qu'il fasse une interview pour donner ses opinions, comme pour n'importe quel autre joueur. Dans son cas, j'ai toujours été tranquille et qu'il dise qu'il décidera de son avenir en fin de saison ne changera rien. Je ne peux pas avoir d'influence là-dessus, mais ce qu'on peut faire c'est tirer le maximum de lui pendant les matchs et ensuite on verra ce qui se passera », a-t-il d'abord lancé.



Koeman ne pense pas que l'arrivée de Pochettino change la donne pour l'avenir de Messi

« Je le remercie pour ses propos parce que c'est un joueur très important, et tout le monde aime qu'on parle bien de lui. Je le remercie. Moi, je continue d'être le même. J'essaye de permettre à l'équipe d'aller de l'avant, on fait des changements pendant cette année de transition et il est toujours une pièce maîtresse de l'équipe », a ensuite expliqué le Néerlandais lorsqu'il a été questionné sur les propos élogieux de Messi à son égard. Enfin, il a aussi expliqué que, contrairement à ce qui s'est dit dans certains médias, il ne pense pas que l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris puisse être un atout pour les Parisiens en vue d'une arrivée de la star argentine.



« Je ne sais pas si je peux donner mon avis sur ce qui se dit dans les médias, je ne sais pas si c'est vrai. On affrontera le PSG dans deux mois, ce n'est pas maintenant qu'on doit se demander si on est tranquille ou pas tranquille. Je ne pense pas que Messi décide de son avenir en fonction d'un entraîneur ou d'un pays. Ce sont des décisions qui se prennent en famille et je ne pense pas qu'un entraîneur influence sa destination ». Voilà qui est clair...