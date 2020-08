FC Barcelone : l'équipe de Ronald Koeman prend forme

« Si rien ne se complique, Koeman sera l'entraîneur que nous annoncerons, et qui portera cette équipe et ces joueurs vers l'avant avec un projet différent.» Josep Maria Bartomeu l'a clairement annoncé ce mardi soir à l'occasion d'une interview télévisée, le FC Barcelone a choisi Ronald Koeman comme remplaçant de Quique Setién, remercié après la claque sévère subie contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (2-8). Un choix, officialisé depuis, que le président a ensuite argumenté, évoquant notamment le passé blaugrana du technicien néerlandais.



«C'est un coach que les Culés connaissent bien. Pas qu'en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. On mise sur lui parce qu'on le connaît bien, on sait comment il pense et comment jouent ses équipes. Son expérience aussi, parce qu'il était dans la dream team de Johan Cruyff, il connaît le Barça et la façon dont nous voyons le foot », a expliqué le patron de l'écurie catalane. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, la direction barcelonaise compte bien mettre à sa disposition les moyens dont il aura besoin. Et la première étape, c'est la constitution de son staff technique.



Larsson connaît déjà la maison

On y voit aujourd'hui un peu plus clair et, selon les informations de Mundo Deportivo et du Daily Mail notamment, une autre ancienne connaissance du Barça épaulera l'entraîneur oranje dans son opération redressement. Il s'agit d'un certain Henrik Larsson. Âgé de 48 ans, le Suédois, passé par le Camp Nou entre 2004 et 2006 (13 buts en 40 matches de Liga), avait laissé un excellent souvenir, dans le rôle parfois ingrat de supersub. Après des expériences sur le banc de Landskrona et Helsingborg, l'ancien buteur, fortement désiré par son ami Koeman (ils sont très proches depuis leur passage commun au Feyenoord Rotterdam), prendrait les fonctions de deuxième adjoint, plus proche du terrain et des joueurs. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour lui.



Pour le poste de premier adjoint, la priorité de Koeman se nomme Alfred Schreuder. Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Hoffenheim (6e de Bundesliga), après des divergences d'opinions avec sa direction, ce technicien batave, également passé sur le banc du FC Twente de 2013 à 2016, est surtout connu pour avoir été l'adjoint d'Erik ten Hag lors du magnifique parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions en 2018/19. L'homme idoine donc pour aider le nouveau n° 1 blaugrana à imposer ses idées de jeu. En attendant d'en savoir plus sur un mercato qui s'annonce déjà très agité, les premières indications sur le style Ronald Koeman semblent claires.