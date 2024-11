FC Barcelone : révélation très alarmante sur la blessure de Lamine Yamal

Devenu leader de l’attaque blaugrana à seulement 17 ans (6 buts, 8 passes décisives en 16 matches cette saison), le tout récent champion d’Europe sera-t-il vraiment disponible pour la réception de Las Palmas le week-end prochain ? Absent des terrains depuis le 10 novembre dernier, Lamine Yamal est touché à la malléole. Et cette nuit, El Chiringuito, par l’intermédiaire de son journaliste José Álvarez, ne s’est pas montré rassurant. Le Barça veut éviter un scénario à la De Jong « C’est une blessure du ligament situé en haut de la cheville, entre le talon d’Achille et le péroné. C’est une blessure qui rappelle au Barça celle de Frenkie de Jong, c’est exactement la même. Celle de Lamine est de grade 1, mais on ne sait pas quel grade c’est pour De Jong, ça n’a jamais été communiqué. Il y a une préoccupation. J’insiste, Lamine Yamal n’a pas une entorse, il a des douleurs à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Le Barça le protège. En raison des caractéristiques du joueur, il faut du repos complet. À chaque fois qu’il entre sur un terrain, Lamine Yamal se teste et il a mal. Le Barça lui dit d’arrêter parce qu’il ne veut pas que le scénario de De Jong se reproduise. »