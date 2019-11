FC Bruges: des bisbilles avec son coach, Mbaye Diagne veut retourner à Galatasaray en janvier

Son aventure avec le club belge tourne au fiasco après que l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne ait décidé de chiper le penalty à Vanaken contre le PSG, avant de le rater. Depuis cette épisode Philippe Clément le coach de Fc Bruges ne prend plus en considération sa nouvelle recrue.



Las de cette méfiance, le joueur a décidé de prendre son destin en main. En effet, pendant que son actuel club affrontait son ancien club Galatasaray, Diagne discutait d'un retour pour le mois de janvier. Ce qui est d’ailleurs de plus en plus probable en à croire la presse turque. « J’ai une mauvaise relation avec Philippe Clément. J’ai choisi Bruges au lieu d’Anderlecht pour pouvoir jouer en Ligue des Champions, mais je n’ai pas eu le temps de jeu espérer. Je veux retourner au Galatasaray en janvier », a-t-il déclaré.