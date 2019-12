FC Nantes : Officiel, Christian Gourcuff prolonge jusqu’en 2021 !

🖊 Christian Gourcuff jusqu'en 2021 !



Le FC Nantes est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Christian Gourcuff, pour une saison supplémentaire. L’entraîneur des Jaune et Vert est désormais lié à l'octuple champion de France, jusqu’en 2021.https://t.co/iERVkp3unk

Officiel ! Le FC Nantes vient d’officialiser la prolongation de contrat de son entraîneur Christian Gourcuff, et ce, jusqu’en juin 2021, soit une saison supplémentaire par rapport à son contrat initial.« Je suis très heureux de pouvoir prolonger au Football Club de Nantes. Je remercie le Président pour sa confiance. J’ai trouvé au sein de ce Club, des valeurs professionnelles et humaines qui me correspondent », a confié le principal intéressé. Christian Gourcuff est arrivé à Nantes peu de temps avant l’ouverture de la saison. Et en quelques semaines, le technicien a donné entière satisfaction à ses dirigeants qui ont décidé de lui offrir la prolongation d'un contrat en guise de cadeau de Noël.