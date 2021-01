FC Porto: l’envol brisé de Mamadou Loum Ndiaye

Il faut sauver le soldat Loum Ndiaye serait-on tenté de dire de la situation actuelle de l’international sénégalais du côté du Fc Porto. Les jours changent sans que la situation de Mamadou Loum Ndiaye n’évolue au sein de Porto. L’ancien joueur de l’Us Ouakam n’a jamais su s’imposer dans le club où il a débarqué au mercato hivernal de la saison 2018-2019. Il sortait alors d’une première partie de saison réussie avec Moreirense où il avait disputé 19 matches pour 3 buts.



Attendu pour franchir un palier avec le club domicilié au stade do Dragão, il n’a jamais pu exceller avec les bleus et blancs. La faute à une concurrence de qualité. Toutefois le départ de Danilo Pereira, qui évoluait dans le même registre, paraissait lui être bénéfique mais tel n’a pas été le cas. Le transfert vers le PSG du milieu portugais a renforcé ce sentiment d’indésirable de Loum Ndiaye. Barré par Sergio Oliveira, Marko Grujic, Andres Uribe, le milieu sénégalais est cantonné au banc de touche.



Partir pour se relancer

Ce mardi lors du match comptant pour les huitièmes de finale de la coupe du Portugal opposant son club à celui du Nacional Madère remportée après prolongations par Porto (4-2), il a fallu attendre la 104ème minute pour voir l’entrée en jeu du milieu de terrain sénégalais à la place de l’attaquant Luis Diaz afin de préserver la victoire. C’est ainsi que se résume la saison de Mamadou Loum Ndiaye sous la tunique bleue et blanche de Porto. Il y est cantonné à un rôle de remplaçant prêt à rentrer pour sécuriser un succès ou préserver le point du nul. Et cela n’est pas nouveau puisqu’il n’a jamais véritablement tapé dans l’œil de Sergio Conceicao qui ne l’aligne que très peu.



Convoqué lors de cinq des six matches du premier tour Ligue des champions, il n’a jamais été titulaire et n’est entré en jeu qu’une seule fois. C’était lors du succès à Marseille (2-0) où il était entré en jeu dans le temps additionnel. En Liga NOS, il subit le même traitement avec un va-et-vient entre le banc de remplaçant et une place dans les tribunes. Sa seule titularisation de la saison remontre au 21 novembre 2020 lors du match de 32ème de finale de la coupe de la Ligue contre Fabril Barreiro (remporté 2-0 par Porto), modeste club de troisième division portugaise.



En somme, il ne capitalise que près de 110 minutes de jeu depuis le début de cette saison. Un chiffre sporadique au vu du calendrier de son club engagé dans plusieurs compétitions. Son éclosion stagnant à Porto, un rebond est plus que jamais nécessaire pour relancer la carrière de Mamadou Loum Ndiaye. Un changement d’horizon est plus que d’actualité pour le milieu sénégalais. Les courtisans ne font pas cependant légion pour un joueur qui capitalise moins de 30 matches en près de deux saisons.



Sa côte n’est pas au mieux même si Transfermarkt l’évalue à 4 millions d’euros. Il est difficilement envisageable de voir un club mettre ce chèque sur un jeune joueur de 24 en quête de relance. La piste d’un prêt est celle qui se dessine le mieux pour le milieu sénégalais. La France et l’Espagne pourraient constituer un bon palier de relance pour Loum Ndiaye. A moins de trois semaines de la fin du mercato hivernal, ses agents et/ou conseils devront s’activer pour ne pas davantage laisser leur protégé se morfondre du côté de Porto.



Le Témoin