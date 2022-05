FEMUA: le gouvernement ivoirien dit travailler à l'émergence des jeunes entrepreneurs culturels

Il a indiqué que le gouvernement mettra tout en œuvre pour donner aux jeunes l’envie d’être des entrepreneurs déterminés et novateurs. L'objectif final étant qu’ils apportent au marché du travail leurs énergie, créativité et compétences requises aux entreprises.

« Je me réjouis d’être le parrain de la 14ème édition du FEMUA qui a pour thème " Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ". Cette thématique est d’actualité. La jeunesse est la priorité absolue pour le Président de la République, Alassane Ouattara et le gouvernement. Les jeunes incarnent la Côte d’Ivoire nouvelle de demain qui se bâtit aujourd’hui. En Côte d’Ivoire, 77% de la population ont moins de 35 ans », a déclaré Patrick Achi.

Et d'ajouter que le gouvernement est totalement engagé pour que les entreprises culturelles et créatives soient demain des acteurs stratégiques sur le plan économique. Et ce, pour créer des milliers d’emplois pour les jeunes afin que la culture puisse concourir à la richesse et au rayonnement du pays.

Auparavant, le commissaire général du FEMUA, Salif Traoré dit A'SALFO, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour avoir fait de la jeunesse sa priorité et octroyé 100 millions de FCFA pour soutenir les jeunes dans les entreprises culturelles.

Le FEMUA est un évènement musical créé en 2008 par le célèbre groupe ivoirien Magic System. Il réunit chaque année de grands artistes africains contemporains ; et a aujourd'hui réussi à s'imposer comme l'une des plus importantes rencontres musicales d'Afrique.

Débuté le 10 mai, le FEMUA 2022 prend fin le 15 mai.

