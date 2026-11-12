Kolda : Kiiraay Les Patriotes républicains dénonce le rejet de la LFR 2026 et appelle Diomaye à débloquer la situation

La coordination du comité ad hoc Kiiraay Les Patriotes républicains du département de Kolda (sud) a vivement condamné le rejet sans débat de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Face à la presse, ce jeudi 12 novembre, les responsables de cette structure politique ont exprimé leur désapprobation et appelé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à prendre les mesures nécessaires pour surmonter ce blocage institutionnel.



« Pour l'intérêt supérieur de la nation, nous appelons Son Excellence le président de la République, en rapport avec son gouvernement, à utiliser tous les leviers juridiques et institutionnels que lui confère la Constitution pour contourner ce blocage, au grand bonheur des Sénégalais et des Sénégalaises », a déclaré le porte-parole du jour, Bouraïma Diao.



Selon les responsables de Kiiraay Les Patriotes républicains, le rejet de ce texte budgétaire risque d'avoir des conséquences négatives sur plusieurs programmes et projets prioritaires de l'État. Ils citent notamment le Plan Diomaye pour la Casamance, le Programme national de bourses de sécurité familiale, le paiement des rappels des enseignants, la poursuite des chantiers des différentes universités du Sénégal ainsi que le financement de la campagne agricole.



Pour Bouraïma Diao et ses camarades, cette situation pourrait compromettre la continuité de plusieurs engagements pris en faveur des populations et ralentir la mise en œuvre des politiques publiques.



Face à ce qu'ils considèrent comme une menace pour le fonctionnement des institutions et la satisfaction des besoins des populations, les responsables de la mouvance présidentielle à Kolda lancent un appel à la mobilisation nationale.



Ils invitent ainsi « tous les Sénégalais épris de paix et de justice à faire bloc autour du président Bassirou Diomaye Faye pour défendre la République et mettre les fossoyeurs de cette République hors d'état de nuire ».



À travers cette sortie médiatique, Kiiraay Les Patriotes républicains de Kolda entend apporter un soutien politique affirmé au chef de l'État, tout en appelant à une issue institutionnelle à la crise née du rejet de la LFR 2026