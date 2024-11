FMI : le Sénégal attend un nouveau décaissement en vain

Le Sénégal est actuellement suspendu à une décision du Fonds monétaire international (FMI) concernant un éventuel décaissement, selon l'agence de presse Reuters. D'après une source bien informée du processus, "le Sénégal devra patienter au moins jusqu'en juin pour obtenir une quelconque résolution de son programme de prêts avec le FMI, ce qui pourrait conduire à de nouveaux décaissements".



Ainsi, le programme de 1,9 milliard de dollars du FMI, convenu en juin 2023, reste en suspens. Après l'installation du nouveau régime, un audit gouvernemental a été réalisé trois mois plus tard. Cet audit a révélé des chiffres de dette et de déficit plus élevés que ceux rapportés par l'administration précédente, ce qui a entraîné une hausse des rendements des obligations en dollars du pays, ainsi que des dégradations de la notation de crédit.



Dans le même ordre d'idées, la source de Reuters précise que le Sénégal est en train de négocier un nouveau programme de soutien avec le FMI. Cependant, "le FMI n'examinera même pas la demande avant que les résultats de l'audit, qui doivent être certifiés par la Cour des comptes du Sénégal d'ici la mi-décembre, ne soient ensuite examinés par le conseil d'administration du Fonds", indique la même source. "Ils doivent d'abord résoudre les problèmes identifiés lors de l'audit", a ajouté la source.



Une fois l'audit certifié, le conseil d'administration du FMI devrait déterminer les prochaines étapes vers une résolution, un processus qui pourrait prendre encore six mois, a-t-elle précisé.