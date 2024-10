FRAPP /UCAD dénonce le retard des paiements des bourses de ce mois d'octobre

Dans un communiqué rendu publique ce dimanche 13 octobre 2024, le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) section université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dénonce le retard dans le versement des bourses du mois d’octobre 2024.



Déplorant le fait que les étudiants n’ont toujours pas reçu leur paiement jusqu’au 13 de ce mois FRAPP UCAD s’indigne qu’aucun communiqué officiel n’ait été émis par les responsables pour expliquer la situation.



Rappelant l’importance capitale des bourses sur les étudiants, le FRAPP estime que « les paiements ne devraient jamais souffrir de retard » Ajoutant que c’est « inacceptable et insupportable ». Pour insister sur l’importance des bourses, ils font une comparaison avec les salaires des fonctionnaires : « Votre salaire est sacré, notre bourse l’est aussi ! ».

Ainsi, il invite la Direction des bourses, à respecter leurs engagements et à procéder sans délai au paiement des sommes dues aux étudiants.